МОН планирует осуществить цифровую трансформацию в образовании: что изменится

Министерство образования и науки намерено в течение пяти следующих лет осуществить цифровую трансформацию украинского образования. Что уже запланировали – читайте в материале.
МОН предлагает для общественного обсуждения проект Концепции цифровой трансформации образования и науки на период до 2026 года.
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Сергей Шкарлет подчеркнул, что система образования и науки должна измениться, чтобы соответствовать мировым тенденциям цифрового развития.
На сегодня все больше профессий требуют высокого уровня цифровых навыков и владения новыми технологиями. Эта потребность также углублена последствиями пандемии коронавируса, которая обострила проблему развития и освоения технологий в системе образования,
– сказал министр.
Что изменится
Ожидается, что принятие концепции поможет решить проблемы, связанные с низким уровнем цифровых компетентностей учеников и учителей, а также отсутствием современной техники, интернета и технологий.
Основные цели проекта цифровой трансформации:
- разработать и внедрить дистанционные курсы на платформе "Всеукраинская школа онлайн";
- обеспечить свободный доступ к электронным учебникам;
- ввести интерактивную систему онлайн-обучения;
- ввести электронные классные журналы;
- усовершенствовать регистрацию на ВНО;
- ввести электронную платформу популяризации спорта среди учеников и студенческой молодежи;
- централизовать электронные услуги и сервисы для ученых;
- автоматизировать аккредитацию образовательных программ;
- усовершенствовать и автоматизировать заказ и выдачу документов об образовании и приложений к ним;
- создать цифровые инструменты для измерений результатов обучения;
- обеспечить доступ к образовательным данным лица о нем в едином кабинете;
- автоматизировать систему представления отчетности учебными заведениями;
- перевести представление отчетности в сфере науки в безбумажный формат и тому подобное.
В Министерстве образования прогнозируют, что реализация концепции окажет положительное влияние на обеспечение правового регулирования, направленного на развитие цифровой образовательной среды.
К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что вероятность дистанционного обучения с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Он считает, что людям нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.
В то же время в МОН и ЮНИСЕФ ранее заявляли, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от темпов вакцинации и эпидемической ситуации на территории отдельных регионов.