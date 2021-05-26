МОН предлагает для общественного обсуждения проект Концепции цифровой трансформации образования и науки на период до 2026 года.

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Сергей Шкарлет подчеркнул, что система образования и науки должна измениться, чтобы соответствовать мировым тенденциям цифрового развития.

На сегодня все больше профессий требуют высокого уровня цифровых навыков и владения новыми технологиями. Эта потребность также углублена последствиями пандемии коронавируса, которая обострила проблему развития и освоения технологий в системе образования,

– сказал министр.

Что изменится

Ожидается, что принятие концепции поможет решить проблемы, связанные с низким уровнем цифровых компетентностей учеников и учителей, а также отсутствием современной техники, интернета и технологий.

Основные цели проекта цифровой трансформации:

разработать и внедрить дистанционные курсы на платформе "Всеукраинская школа онлайн";

обеспечить свободный доступ к электронным учебникам;

ввести интерактивную систему онлайн-обучения;

ввести электронные классные журналы;

усовершенствовать регистрацию на ВНО;

ввести электронную платформу популяризации спорта среди учеников и студенческой молодежи;

централизовать электронные услуги и сервисы для ученых;

автоматизировать аккредитацию образовательных программ;

усовершенствовать и автоматизировать заказ и выдачу документов об образовании и приложений к ним;

создать цифровые инструменты для измерений результатов обучения;

обеспечить доступ к образовательным данным лица о нем в едином кабинете;

автоматизировать систему представления отчетности учебными заведениями;

перевести представление отчетности в сфере науки в безбумажный формат и тому подобное.

В Министерстве образования прогнозируют, что реализация концепции окажет положительное влияние на обеспечение правового регулирования, направленного на развитие цифровой образовательной среды.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что вероятность дистанционного обучения с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Он считает, что людям нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.

В то же время в МОН и ЮНИСЕФ ранее заявляли, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от темпов вакцинации и эпидемической ситуации на территории отдельных регионов.