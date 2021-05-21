Реакция МОН на ситуацию с университетом из Крыма, который не может объединиться с академией

Таврический национальный университет имени В. Вернадского, который эвакуировали из Крыма, уже три года не может объединиться с донецкой музыкальной академией имени С. Прокофьева из-за якобы долга. Министр образования Сергей Шкарлет считает эту ситуацию неприемлемой и заявил о поддержке со стороны МОН.

В МОН отреагировали на ситуацию вокруг Донецкой государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева, которая пытается объединиться с Таврическим университетом имени В. И. Вернадского.

К теме Эвакуирован из Крыма университет три года не может объединиться с другим вузом через якобы долг

В частности, Шкарлет отметил, что Минобразования всегда будет защищать право на образование лиц, обучающихся в перемещенных университетах с временно оккупированных территорий Украины.

Считаю неприемлемым, когда государственному заведению высшего образования предлагается обратиться для решения любых вопросов к "органам власти", которые расположены на временно оккупированной территории Украины,

– ответил Шкарлет.

Министр добавил, что вынужденно перемещенные университеты из Крыма и Донбасса должны получать максимальную поддержку со стороны всех органов государственной власти.

"Министерство образования и науки будет отстаивать такой подход, потому что все учреждения высшего образования Украины воспитывают интеллектуальную, научную и творческую элиту для развития нашего государства", – добавил Шкарлет.

По его словам, в ближайшее время совместно с руководством Государственной налоговой службы МОН обсудит пути решения указанной проблемы и сделает шаг для развития украинских вузов.

Добавим, что Главное управление ГНС в Донецкой области, которое находится на подконтрольной территории, показало, что никаких долгов за вузом-переселенцем нет.

К слову, поступающие с временно оккупированных территорий в 2021 году могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре. Как абитуриентам из ВОТ поступить в вуз без паспорта, ВНО или свидетельства об окончании школы – читайте в материале.