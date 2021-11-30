МОН отказало Илье Киве в присуждении ученой степени

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отказала народному депутату Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению. Решение приняли единогласно.

Решение приняли 30 ноября, как сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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По ее словам, аттестационная коллегия МОН единогласно отменила решение спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве этой ученой степени.

Гришина добавила, что руководителя спецсовета и научного руководителя депутата Кивы лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Что известно о защите диссертации Кивы

Депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению в апреле. После этого ее направили на утверждение в МОН.

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов на него пропускали по спискам, поэтому не все медийщики сначала смогли попасть на защиту.

Тогда в сеть попало видео, как Кива не может ответить на вопрос о собственной научной работе. Тем временем научного руководителя Кивы Владимира Гурковского уволили с работы.

К слову, 17 ноября нардеп от ОПЗЖ Илья Кива грубо выругался из-за якобы лишения его степени кандидата наук. То, что Киву лишили ученой степени, подтвердил сам депутат. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Юлии Гришиной:

Только что на заседании аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.