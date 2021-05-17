В МОН отметили, что согласно с Дорожной картой по внедрению вакцины педагоги являются приоритетной группой защиты от коронавируса.

К теме Учителя не получат надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19 – МОН

Педагогов, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году с 14 апреля начали добровольно прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Их вакцинируют организовано мобильными бригадами по иммунизации. Список желающих вакцинироваться формирует руководитель учебного заведения и передает его в департаменты здравоохранения областных государственных администраций.

А те взамен обобщают списки и передают их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего планирования выезда мобильной бригады.

Когда начнут вакцинировать преподавателей

Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Что известно о вакцине Comirnaty

Это вакцина компании Pfizer-BioNTech. Она предназначена для группы приоритетной иммунизации от COVID-19 по решению оперативного штаба Минздрава по противодействию вакциноуправляемых инфекциям.

Украина ожидает вакцину Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX ближайшее время.

Алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19:

Работники садов, школ колледжей, Профтех, вузов и других учебных заведений должны обратиться к своим руководителям.

Руководители учебных заведений формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. А те, в свою очередь, предоставляют списки департаментам образования и науки или департаментам здравоохранения областных администраций.

в органы управления образованием местных советов. А те, в свою очередь, предоставляют списки департаментам образования и науки или департаментам здравоохранения областных администраций. Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в учебное заведение для вакцинации коллектива.

в учебное заведение для вакцинации коллектива. Уточненные списки руководители предоставляют первого приезда мобильной бригады в заведение образования. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами.

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал изданию "Украинская правда", что вакцина Pfizer будет поступать четырьмя поставками с 18 мая.

"Общее количество доз во время четырех поставок – более 473 000. Большинство, более 378 000 доз, пойдет для работников образования – как учителей, так и, например, бухгалтеров, – сказал он.

Ляшко сообщил, что по состоянию на 15 мая в Украине провакцинировано уже 60 163 педагога. Из них 21 922 тех, кто будет работать во время проведения внешнего независимого оценивания.

Подробная информация об особенностях вакцинации педагогов и главные ответы на вопрос – читайте в материале.