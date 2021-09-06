В МОН заверили, что информация является недостоверной. В 2021/2022 учебном году образовательный процесс в школах организуется с соблюдением противоэпидемических мероприятий на период карантина, утвержденных постановлением главного санитарного врача, правительства и рекомендациями.

Важно В Минздраве рассказали, при каких условиях ученики и студенты перейдут на дистанционное обучение

В МОН отметили, что уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 зависят от эпидемситуации на территории Украины.

Они устанавливаются одновременно на территории всех регионов решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министра здравоохранения. Решение размещается на официальном информационном портале правительства.

В МОН добавили, что даже при ухудшении эпидемситуации некоторые школы смогут работать очно.

По требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае желтого или оранжевого уровня эпидемической опасности),

– написали в пресс-служба.

К слову, школьники начали обучение очно без дистанционных уроков. Онлайн-обучение внедрят только в красной зоне. Но в МОН говорят, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

Сейчас ученики начальной школы учатся без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах. В то же время учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала