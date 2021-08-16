Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что при любом уровне эпидемической опасности обучение будет продолжаться.

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Но если школа не сможет работать в очном формате, то будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение.

Ранее министр заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков.

В Минобразования готовят несколько вариантов развития ситуации с работой школ во время усиленного карантина. Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и ученики инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

По его словам, в желтой и оранжевой зоне школы могут работать в обычном режиме при условии, если там есть 80% вакцинированных учителей.

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут обучать учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидемиологии.

К слову, на Тернопольщине во время усиленного карантина вакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю. Ведь школы с 80% вакцинированным педперсоналом будут работать в очном режиме, все остальные учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.