Такие видеоразъяснения для поступающих будут пополняться новыми материалами до 1 июля. А уже тогда начнется регистрация электронных кабинетов и загрузка необходимых документов.

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Когда абитуриенты будут подавать документы в вузы? Прием заявлений и документов стартует 14 июля в вузы, кроме высших военных учебных заведений. Заканчивается прием документов:

16 июля (в 18:00) для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля (в 18:00) для лиц, поступающих по результатам ГИА, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 до 13 июля.

Видеоинструкции МОН касательно поступления в вузы в 2021

Подача заявлений в вузы

Первая серия – о подаче заявлений через электронную систему, где можно выбрать регион, в котором планируете учиться, учебное заведение, форму обучения и специальность.

Как подать заявление в вуз через электронную систему: смотрите видео

Выбор специальности через электронные сервисы

Второе видеоразъяснение о выборе будущей специальности через электронные сервисы.

Конкурсное предложение в вузы

Третья серия – о конкурсном предложении. Это предложение вуза касательно количества мест для приема поступающих на определенную специальность.

Ведь, согласно условиям приема, существует несколько типов конкурсных предложений. И если поступающий подаст заявление на открытое конкурсное предложение, то конкурс по конкретной специальности будет проводиться одновременно среди поступающих страны во всех вузах, где есть выбранная специальность.

Каким будет конкурсное предложение в вузах: видео

Конкурсный балл абитуриентов

Конкурсный балл – это комплексная оценка достижений абитуриента, которая рассчитывается по результатам вступительных испытаний и другим показателям с точностью до 0,001.

Для поступления на бакалавра на основе полного общего среднего образования конкурсный балл рассчитывается по формуле: КД = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ + К6 * МЛ

П1, П2 – это оценки ВНО или вступительных экзаменов по первому и второму предметам;

П3 – это оценка ВНО, вступительного экзамена по третьему (для поступления на обучение для получения степени младшего бакалавра – по второму) предмету или творческому конкурсу (по шкале 100-200)

А – средний балл документа о полном общем среднем образовании, переведенный в шкалу от 100 до 200 баллов в соответствии с таблицей перевода среднего балла документа о полном общем среднем образовании;

ОУ – это балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования для поступления в него по шкале от 100 до 200 баллов в случае поступления на специальности (специализации);

МЛ – это оценка за мотивационное письмо, переведенное в шкалу от 100 до 200.

Неотъемлемые коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5, К6 устанавливаются учреждением высшего образования с точностью до 0,01;

К1, К2, К3 устанавливаются на уровне не менее 0,2 каждый (в случае проведения творческого конкурса К3 не должен превышать 0,25 или 0,6, в зависимости от специальности.

Сумма коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6 для каждого конкурсного предложения должна быть равна 1.

Как рассчитать конкурсный балл: смотрите видео

Приоритетность подачи заявлений

В пятой серии говорится о приоритетности подачи заявлений. Именно приоритет указывает на очередность рассмотрения представленных поступающим заявлений на поступление.

Поэтому при подаче таких заявлений нужно располагать их в порядке заинтересованности, где на первом месте будет заявление, поданное на желанную пециальнисть. Следующее заявление - с более низким приоритетом.

Отметим, что после подачи заявления изменить приоритетность невозможно. Больше об особенностях вступления, конкурсные баллы и приоритетность заявлений – читайте в нашем материале.

Как подавать заявления по приоритетности: видео

Алгоритм размещения заявлений

Важно помнить, что абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Если отказаться от бюджетного места, определенного алгоритмом, в этом году можно будет вступить только на контракт.

Поэтому, в шестой серии рассказывается о том, что заявления абитуриентов во время работы алгоритма адресного размещения рассматриваются поочередно, а не одномоментно.

Как рассматриваются заявления абитуриентов: видео



К слову, аналитики QS World University Rankings составили рейтинг лучших университетов мира на 2022 год. Всего в списке 1300 вузов, а из Украины в рейтинг попало 8 университетов. Какие украинские вузы попали в список – читайте в статье.