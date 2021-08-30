МОН обнародовало детали об организации нового питания в школах и формировании лицеев

Министерство образования и науки предоставило объяснения относительно нового учебного года в украинских школах. Читайте о сроках перехода на новое школьное питание и создание лицеев – в статье.

МОН направило руководителям управлений образования и директорам школ письме-разъяснения по обучению, реформы школьного питания и формирование лицеев.

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Разъяснения по организации школьного питания

Минобразования отмечает, что реформирование системы школьного питания происходит по инициативе первой леди Елены Зеленской. Сейчас происходит модернизация пищеблоков и обновление нормативно – правового обеспечения. Также уже обновили меню школьной столовой, проводятся вебинары и мастер-классы.

Обновленные нормы и порядок организации питания в школах и садиках вступают в силу с 1 сентября 2021 года. В то же время, учитывая объективные трудности, правительство установило гибкий переходный период на новые нормы питания до 1 января 2022 года.

Как изменится питание в школах

Ведь согласно постановлению правительства, с 1 сентября энергетическая ценность и калорийность еды в школах должна соответствовать возрастным потребностям учащихся, а планирование калорийности пищи зависит от режима питания.

Также примерно 75% продуктов в школьных столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые и фрукты. Однако картофель можно предлагать не более 2 – 3 раз в неделю. А отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Разъяснения по формированию лицеев

МОН также отметило, что вступил в силу закон о формировании сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования.

Для начала и проведения образовательной деятельности лицея учредитель должен с 1 сентября 2027 года создать все условия для этого. Отдельно:

в нем должны функционировать не менее двух классов по трем профилям обучения

надо отделить начальную школу и гимназию,

обеспечить обучение учащимся 10 – 12 классов в соответствии с профилями с учебной нагрузкой и возможностью выбирать учебные предметы и интегрированные курсы,

учащихся из отдаленных районов надо обеспечить проживанием в пансионе или же подвозить к лицею школьным автобусом,

обеспечить учеников качественным интернетом в лицее и тому подобное.

К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

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Так, к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Отметим, что некоторые эксперты считают, что закон нивелирует основную концепцию реформы старшей профильной школы НУШ. О недостатках закона по внедрению лицеев – читайте в статье.