Первый заместитель министра образования Андрей Витренко подчеркнул, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, МОН удалось провести успешную вступительную кампанию в 2021 году по всем правилам.
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Витренко добавил, что частные вузы в этом году впервые получили доступ к госзаказу.
Сколько абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы? Благодаря работе образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" более 2 тысяч жителей с оккупированных территорий зачислены на обучение.
По его словам, заметно увеличился объем государственного заказа на следующие специальности:
- химия;
- физика и математика;
- инженерия программного обеспечения;
- кибербезопасность;
- агрономия.
Андрей Витренко подчеркнул, что информационная поддержка вступительной кампании организована мощно и профессионально. Обращения поступающих принимались по "горячей линии" МОН и Правительства, по электронной почте и через чат-бот правительственного центра.
Поступление в 2022 году
Также Андрей Витренко отметил особенности вступительной кампании 2022 года:
- абитуриентам не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и документов об образовании, если они есть в ЕГЕБО;
- для поступления будут приниматься сертификаты ВНО 2019 и 2022 годов, а также ЕВЭ за 2020 и 2022 годы;
- абитуриенты смогут сдавать 5 предметов ВНО и подавать не более 25 заявлений (5 на бюджет и 20 на контракт).
К слову, ранее МОН обнародовало сроки вступительной кампании в 2022 году:
- Регистрация электронных кабинетов поступающих на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
- Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, которые поступают по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
- Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
- Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые поступают на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
- Поступающие, которые получили рекомендации по зачислению, должны представить оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.