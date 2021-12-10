Первый заместитель министра образования Андрей Витренко подчеркнул, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, МОН удалось провести успешную вступительную кампанию в 2021 году по всем правилам.

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Витренко добавил, что частные вузы в этом году впервые получили доступ к госзаказу.

Сколько абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы? Благодаря работе образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" более 2 тысяч жителей с оккупированных территорий зачислены на обучение.

По его словам, заметно увеличился объем государственного заказа на следующие специальности:

химия;

физика и математика;

инженерия программного обеспечения;

кибербезопасность;

агрономия.

Андрей Витренко подчеркнул, что информационная поддержка вступительной кампании организована мощно и профессионально. Обращения поступающих принимались по "горячей линии" МОН и Правительства, по электронной почте и через чат-бот правительственного центра.

Поступление в 2022 году

Также Андрей Витренко отметил особенности вступительной кампании 2022 года:

абитуриентам не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и документов об образовании, если они есть в ЕГЕБО;

для поступления будут приниматься сертификаты ВНО 2019 и 2022 годов, а также ЕВЭ за 2020 и 2022 годы;

абитуриенты смогут сдавать 5 предметов ВНО и подавать не более 25 заявлений (5 на бюджет и 20 на контракт).

К слову, ранее МОН обнародовало сроки вступительной кампании в 2022 году: