МОН объявило конкурс научных работ студентов на тему Революции Достоинства: какие денежные призы

Министерство образования и науки до 28 февраля 2022 года принимает заявки на участие в IV Всеукраинском конкурсе научных студенческих работ на тему Революции Достоинства. Победители получат денежные призы.

В МОН считают, что конкурс привлечет студентов вузов к исследованию Революции Достоинства, изучению ее истории, особенностей, достижений, значения и влияния.

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Зачем этот конкурс? Его цель – активизировать научный интерес к событиям Революции Достоинства, способствовать критическому переосмыслению новейшей истории Украины и популяризировать уроки, опыт и ценности Майдана среди молодежи.

В конкурсе могут участвовать студенты (курсанты), которые получают образование по образовательной степени бакалавра (2 – 4 курс), магистра и аспиранта. Они могут приобщиться как индивидуально, так и в составе авторского коллектива (до двух человек).

Темы для научной работы

Принимаются научные исследования, связанные с темой:

социология и история Революции Достоинства;

Революция Достоинства в контексте международной политики;

региональные особенности протестов Революции Достоинства;

исследование инициатив и общественного опыта Майдана;

повседневная жизнь и быт Майдана;

коммуникационная, агитационная и информационная политика протестного движения;

искусство и творчество Майдана;

Революция Достоинства в контексте протестных движений мира;

социальный, политический, политологический, идеологический, культурологический, искусствоведческий, этнологический, музеологический, религиозный, философский аспекты Революции Достоинства;

исследование персоналий Героев Небесной Сотни, раненых, активистов и волонтеров Майдана;

политика памяти и комеморативные практики Майдана.

Денежные призы победителям

Выплата вознаграждения производится из благотворительных взносов. Победители конкурса получат следующие денежные призы:

І место – 15 000 гривен,

II место – 7 000 гривен,

III место – 4 000 гривен.

Как проводят конкурс

Конкурс научных работ по теме Революции Достоинства проводится в два этапа.

Первый этап – подача заявок. Желающие поучаствовать в Конкурсе заполняют электронную форму с заявкой и аннотацией конкурсной работы до 28 февраля 2022 года.

Жюри рассматривает поданные заявки по аннотациям. По результатам оценки жюри присылает заявителям, которые прошли отбор, приглашение для участия во втором этапе до 15 марта 2022 года.

Второй этап – представление научных работ на рассмотрение жюри. Участники, которые прошли первый этап, присылают конкурсную работу по электронному адресу konkurs.maidanmuseum@gmail.com до 31 мая 2022 года включительно.

С 1 июня по 30 июня 2022 года жюри оценивают полученные работы и определяют победителей. В период с 1 по 17 июля 2022 года – объявят победителей конкурса.

Требования к научной работе

Научные работы должны быть оформлены в соответствии с такой структурой:

название;

вступление с указанием актуальности, цели, задачи и структуры исследования, анализом историографии, определением методики и ожидаемых результатов исследования;

основная часть с обоснованием полученных научных результатов;

выводы;

список использованных источников и литературы.

Работы должны быть подготовлены участниками конкурса самостоятельно, быть новыми, оригинальными, не иметь наград других конкурсов. Работы не должны содержать плагиат, должны быть выполнены с соблюдением норм академической добродетели.

Объем работы не должен превышать 30 страниц формата А4 (Times New Roman, 14; межстрочный интервал – 1,5; формат – MS Word). Рисунки, таблицы и другие графические изображения оформляются отдельным приложением.

При оценке работ учитывается: актуальность, соответствие названия работы ее сущности, творческий подход, научная новизна и обоснованность исследования, современные методологические подходы к ведению научного исследования.

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Добавим, что участники предыдущих конкурсов могут повторно участвовать в конкурсе, но не могут подавать работы по той же теме, что предыдущие разы.

Подробные условия участия в IV Всеукраинском конкурсе научных студенческих работ по теме Революции Достоинства – по ссылке.

Организаторами являются Музей Революции Достоинства и общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни". Конкурс реализуется в рамках проекта "Отличия Героев".