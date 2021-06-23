В Украине вступительная кампания начинается 1 июля. Вузы обнародуют проходной балл на выбранные специальности только после объявления результатов конкурса.

В МОН разъяснили, как узнать проходной балл во время вступительной кампании – 2021

К теме ВНО, вступительная кампания и Государственная итоговая аттестация: изменения из-за COVID-19

Как абитуриентам узнать проходной балл

Проходной балл определяют ежегодно по результатам конкурса. Поэтому его объявляют после их объявления. Однако абитуриенты могут посмотреть проходной балл за 2020 год.

Какова процедура формирования проходного балла

Каждый вуз имеет полномочия устанавливать минимальный проходной балл на каждую специальность. Она есть в условиях приема.

И для всех абитуриентов, которые поступают на бакалавриат (или в магистратуру на базе ПОСО) установлено:

минимальный проходной балл для допуска к конкурсу на бюджетные места – он должен быть не менее 125 баллов;

для специальностей стоматология, медицина, педиатрия – он должен составлять не менее 150 баллов для 2 и 3 конкурсных предметов;

для поступления на право, публичное управление, международные отношения на основе полного общего среднего образования – минимальный конкурсный балл составляет 140;

не менее 130 баллов должны иметь поступающие на специальности фармация и промышленная фармация.

ВНО для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Однако если выпускник не планирует поступать в вуз, он не должен проходить тестирование, и может получить аттестат без прохождения экзаменов и тестов.

Кстати, в 2021 году установлено ограничение на количество заявок, которые можно подать на контракт – не более чем 30. Для зачисления на бюджет – не более 5 заявлений.

Более того, в этом году действительными будут сертификаты ВНО с 2018, 2019, 2020 и текущего годов, при чем абитуриенты смогут выбирать – сертификат какого года и по какому предмету им подавать.

Вступительная кампания 2021: кратко