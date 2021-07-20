Ноутбук каждому учителю: МОН обеспечит более 60 тысяч педагогов качественными гаджетами

Министерство образования и науки вместе с Министерством цифровой трансформации планируют в этом году обеспечить ноутбуками почти 61 тысячу педагогов. Такая инициатива министерств называется "Ноутбук каждому учителю". На нее уже выделили почти миллиард гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что эта инициатива с МОН сейчас является одной из приоритетных.

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По его словам, в Украине продолжают цифровизировать образовательную сферу. Уже есть электронные журналы и дневники, онлайн-конференции и презентации на уроках.

В МОН говорят что пандемия изменила образовательный процесс – уроки из классов перешли в зум-конференции. Но,к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.

Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был свой персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей,

– ответил Михаил Федоров.

Поэтому в госбюджете на 2021 год предусмотрели дополнительное финансирование – 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в школах.

В частности, 980 миллионов гривен выделили на приобретение ноутбуков. Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркивает, что все инициативы, которые реализуются в диджитализации образования, направлены на организацию надлежащего образовательного процесса в условиях пандемии:

МОН уделяет значительное внимание методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими цифровых навыков. Сейчас ожидаем от областей слаженной работы по организации закупочных процедур ноутбуков,

– добавил Шкарлет.

По его словам, чтобы педагоги могли быстрее получить ноутбуки, МОН и Минцифры подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию.

Известно, что компьютеры будут закупать для всех 24 областей и Киева. Процесс закупки можно отслеживать с помощью специального дашборда.

К слову, МОН утвердило новые рекомендации по оцениванию учащихся начальных классов. Мол, общую оценку в баллах стоит заменить вербальной оценкой отдельных результатов обучения.

Так, для обозначения уровня МОН предлагает использовать следующие отметки:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Кроме того, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учеников 5 – 9 классов. По ним начнут обучаться 5 пилотных классов с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.