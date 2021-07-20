Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что эта инициатива с МОН сейчас является одной из приоритетных.

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По его словам, в Украине продолжают цифровизировать образовательную сферу. Уже есть электронные журналы и дневники, онлайн-конференции и презентации на уроках.

В МОН говорят что пандемия изменила образовательный процесс – уроки из классов перешли в зум-конференции. Но,к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.

Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был свой персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей,

– ответил Михаил Федоров.

Поэтому в госбюджете на 2021 год предусмотрели дополнительное финансирование – 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в школах.

В частности, 980 миллионов гривен выделили на приобретение ноутбуков. Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркивает, что все инициативы, которые реализуются в диджитализации образования, направлены на организацию надлежащего образовательного процесса в условиях пандемии:

МОН уделяет значительное внимание методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими цифровых навыков. Сейчас ожидаем от областей слаженной работы по организации закупочных процедур ноутбуков,

– добавил Шкарлет.

По его словам, чтобы педагоги могли быстрее получить ноутбуки, МОН и Минцифры подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию.

Известно, что компьютеры будут закупать для всех 24 областей и Киева. Процесс закупки можно отслеживать с помощью специального дашборда.

К слову, МОН утвердило новые рекомендации по оцениванию учащихся начальных классов. Мол, общую оценку в баллах стоит заменить вербальной оценкой отдельных результатов обучения.

Так, для обозначения уровня МОН предлагает использовать следующие отметки:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Кроме того, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учеников 5 – 9 классов. По ним начнут обучаться 5 пилотных классов с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.