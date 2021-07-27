Недавно появилась информация о том, правительство в этом году не будет выплачивать президентские премии победителям международных олимпиад. В МОН сейчас пытаются решить эту ситуацию и таки выплатить премии школьникам.

К теме Победители международных олимпиад не получат в этом году президентских стипендий

Украинцы заняли призовые места на международных олимпиадах

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что по инициативе преподавателей были сформированы команды учеников, которые принимали участие в международных олимпиадах и получили призовые места.

В частности, украинские школьники показали высокие результаты на международных олимпиадах по физике, информатике и математике:

На Международной олимпиаде по физике учащиеся Мариупольского городского лицея, Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко и Харьковского физико-математического лицея №27 получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

учащиеся Мариупольского городского лицея, Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко и Харьковского физико-математического лицея №27 получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. На Международной олимпиаде по математике команда украинских школьников заняла шестое место, обойдя 101 команду из других стран. Наши ученики с Киево-Печерского лицея №171 “Лидер”, Харьковского физико-математического лицея №27, Киевского лицея №208 и Мариупольского технического лицея завоевали три золота, два серебра и одну бронзу.

команда украинских школьников заняла шестое место, обойдя 101 команду из других стран. Наши ученики с Киево-Печерского лицея №171 “Лидер”, Харьковского физико-математического лицея №27, Киевского лицея №208 и Мариупольского технического лицея завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. На Международной олимпиаде по информатике школьники из Кременчугского лицея “Полет”, Киевского лицея №208 и Коростышевского НПК “Общеобразовательная школа І-II ступеней – лицей информационных технологий” получили одну золотую и две серебряные медали.

Выплатят ли победителям премии

В прошлом году Всеукраинские Олимпиады не проводили из-за карантина в связи с COVID-19, поэтому в правительстве заявили, что "в случае когда IV этап Всеукраинских ученических олимпиад не проводился.. вопрос о выплате премий для победителей олимпиад не рассматривается".

При этом Шкарлет заявил, что для того, чтобы отметить победителей, МОН уже готовит изменения в постановления правительства о назначении и выплате премий президента Украины для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад.

Украина гордится юными олимпийцами и высоко ценит их достижения на международной образовательной арене. Сейчас очевидно, что подходы к формированию команд украинцев для участия в международных олимпиадах требуют комплексных изменений. А потому мною дано поручение специалистам МОН по проработке этого вопроса,

– написал министр.

Глава МОН поздравил победителей международных олимпиад и пожелал каждому из них не останавливаться на достигнутом, уверенно идти к осуществлению своих мечт и покорения новых научных вершин.