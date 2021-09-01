Об этом сказал глава МОН Сергей Шкарлет во время визита в Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.

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Шкарлет считает молодежь, которая выбирает профессиональное образование, драйвером экономики. Профтехобразование сейчас является приоритетом для президента и правительства.

"Учитывая программу президента "Большое строительство", инвестиции в учебно-практические центры и популярность дуального обучения, можно прогнозировать, что запрос общества на профессиональное (профессионально-техническое) образование и поддержка будет увеличиваться", – сказал он.

Глава МОН добавил, что планируются мероприятия по улучшению условий труда педагогов профобразования через финансовые стимулы и обновление материально-технической базы учреждений.

Еще один важный шаг – увеличение стипендий учащихся учреждений профобразования. Это должно стать одним из факторов, который улучшит имидж профессионального образования в обществе. Начинать свой путь с рабочей профессии – очень престижно,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

По его словам, именно квалифицированные специалисты закладывают основы нашего обеспеченного будущего.

Он также рассказал о задачах, которые планируется выполнить для модернизации сферы. Сейчас в образовательном комитете Верховной Рады работает рабочая группа над законопроектом "О профессиональном образовании".

К слову, МОН предоставило профтехам разрешение проводить донабор поступающих. В этом году желающие поступить в эти учебные заведения могут подать документы на бюджетные места еще до 1 октября. Детали – читайте в статье.