Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что продолжительность дистанционного обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации среди педагогов.

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Сколько школ на каникулах или дистанционке? Министр сообщил, что сегодня на каникулах находятся ученики более 4 700 школ (34% от общего количества). В то же время дистанционно учатся – 6 384 школы.

Наибольшее количество школ на каникулах в таких областях:

Одесская область – 427 школ;

Киевская область – 415 школ;

Запорожская область – 346 школ;

Днепропетровская область – 305 школ;

Харьковская область – 285 школ.

Сергей Шкарлет также отметил, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. Из-за невыполнения этого требования на дистанционку перешли более 3,2 тысячи школ.

Больше всего во Львовской (819 школ), Днепропетровской (476 школ) и Ивано-Франковской (387 школ) областях.

Я призываю педагогов заботиться о своем здоровье и тех, кто рядом. Совместными усилиями мы сможем вернуться к офлайн-обучению и дать возможность детям получать знания в безопасности,

– написал министр образования и науки.

К слову, правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября. Непривитых учителей будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Пока родителей школьников, особенно самых молодых учеников, больше всего беспокоит вопрос продолжительности каникул и введенной в отдельных регионах дистанционной формы обучения.

Как долго дети будут учиться онлайн, зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов, а также от каждого из нас. Ибо именно мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости COVID-19.

Сегодня на каникулах находятся ученики более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6384 школ.

Как известно, согласно принятым изменениям в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 года №1236, учебные заведения могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19.

Что касается перспектив продления каникул и дистанционного обучения, сейчас могу сказать только одно: свои рекомендательные решения по этому поводу МОН всегда принимает на основе консультаций с Министерством здравоохранения. Так будет и дальше.

Я призываю педагогов заботиться о своем здоровье и рядом. Совместными усилиями мы сможем вернуться к офлайн-обучению и дать возможность детям получать знания в безопасности.