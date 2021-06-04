Витренко, опираясь на результаты исследований от Госслужбы качества образования, отмечает, что большинство школьников и родителей довольны результатами обучения.

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Он уверяет, что в целом дистанционка не была такой плохой.

Исследования показали, что результаты дистанционного обучения совсем не так плохи, как это хотят представить в некоторых СМИ. Более 80% учеников и 70% родителей были довольны,

– отметил чиновник.

По его словам, большинство старших классов были на смешанной форме обучения, поэтому результаты не так плохи. "Они удовлетворительные", – добавил Витренко.

К слову, апрельский мониторинг качества дистанционного образования показал, что уровень онлайн-обучения на 10 – 15% улучшился и составил 70 – 75%. Так, по данным МОН, критического падения качества в украинском образовании нет.