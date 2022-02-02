МОН не признает результаты выборов в Киево-Могилянской академии и объявит повторные

Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, которые состоялись с нарушениями. Поэтому в вузе объявят повторный конкурс на должность президента Могилянки.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет. По его словам, признать выборы, которые проходили не в соответствии с процедурой Министерство образования не может.

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Нарушения на выборах президента в Могилянке

Шкарлет отметил, что все нарушения во время выборов рассказал наблюдатель, который от МОН был в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами.

Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час,

– заявил Шкарлет.

Что произошло во время выборов президента в Могилянке? В день, когда проходил второй тур выборов главы вуза, в помещение голосования ворвались несколько неизвестных, которые один ящик с бюллетенями залили краской зеленого цвета (по предварительным данным, зеленкой).

В то же время другой ящик с бюллетенями вынесли за пределы помещения. Но уже менее чем через час незаконно изъятый ​​ящик с бюллетенями вернули в помещение. Подробности – читайте в статье.

МОН не признает результаты выборов в Могилянке

По мнению Шкарлета, было странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке.

Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив (Могилянки – 24 канал), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных ящиков и т.д.,

– заявил Шкарлет.

Он добавил, что если будет проведен процесс выборов без нарушений, будет избран президент вуза коллективом легитимно, то согласно процедуре МОН подпишет контракт с ним.

По словам министра, сообщение о нарушении процедуры выборов, кроме сообщения наблюдателя от МОН, было и от одного из кандидатов на выборах – и.о. президента Киево-Могилянской академии Александры Гуменной.

На уточняющий вопрос на основании чего было принято решение о непризнании результатов конкурса в НаУКМА, министр ответил: "На основании тех предварительных документов, которые у меня есть, сегодня будет продолжаться экспертно-кадровая комиссия... Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов".

Киево-Могилянская академия / "Украинская правда"

Шкарлет добавил, что если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедят его в том, что результаты выборов объективны несмотря на нарушения, то в ведомстве их признают.

В то же время на вопрос, будет ли МОН рассматривать пакет документов, которые по результатам выборов подал в МОН Сергей Квит, который якобы выиграл выборы, Шкарлет отметил, что эти документы будут рассмотрены в ближайшее время.

"У нас на рассмотрение достаточно времени. Мы не ждем последнего срока, как только они поступили, мы сразу начинаем рассмотрение", – сказал он.

Министр добавил, что с Сергеем Квитом, как и с Александрой Гуменной, он не встречался, потому что не было соответствующих инициатив кандидатов.

Когда могут провести повторные выборы

Относительно объявления нового конкурса на должность президента Могилянки министр отметил, что в законе есть четко установленные сроки. Согласно им, в кратчайшие сроки, которых требует законодательство, будут объявлены эти выборы.

Есть минимум два месяца на подачу документов, самое минимальное время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

Он добавил, что документы избирательной комиссии о результатах выборов были у МОН в понедельник, 31 января, и министерство их рассматривает.

У МОН нет полномочий отменять результаты выборов, – Стадный

Бывший заместитель министра образования Егор Стадный написал в фейсбуке, что Минобразования не может признавать выборы ректора такими, что не состоялись, потому что это не в полномочиях министерства.

МОН не может признавать выборы ректора такими, что не состоялись. Этого просто нет среди их возможностей. Это делает оргкомитет выборов и делает не просто наугад, а только в трех случаях. И ни один из этих трех случаев на выборах в Могилянке не произошел,

– заявил Стадный.

Бывший заместитель министра напомнил, что выборы президента Киево-Могилянской академии состоялись и Сергей Квит набрал на них более 50% голосов, а это по закону победа на выборах.

"И в этой ситуации Минобразования обязано подписать договор с победителем выборов, который определен в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов, который оргкомитет направил в МОН", – добавил он.

Кто пока возглавляет Киево-Могилянскую академию

Сейчас, по словам Шкарлета, исполняющим обязанности президента Киево-Могилянской академии назначен Денис Азаров – декан юридического факультета.

Министр добавил, что за время его пребывания на должности это уже пятые выборы президента НаУКМА. Он подчеркнул, что длительные выборы были и в КНУ, и в Запорожской политехнике.

"Но Киево-Могилянская академия – это лишь один из более чем сотни университетов, которые есть в государстве. Это единственный случай за всю историю Украины, когда выборы проходили именно так", – отметил Шкарлет.

К слову, сам Сергей Квит в фейсбуке сообщил, что уже подал в Министерство образования документы на спецпроверку как победитель выборов на пост президента Киево-Могилянской академии, и ожидает скорейшего завершения формальных процедур для подписания контракта.