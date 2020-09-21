В проекте условий приема в учреждения высшего образования не предусматриваются изменения относительно конкурсного балла, на основе которого происходит поступление в учреждения высшего образования на специальности бакалавра. Хотя ранее в МОН уверяли, что планируют увеличить значимость аттестата при поступлении.

Так, в проекте говорится о том, что для поступления на первый курс на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) после школы конкурсный балл должен рассчитываться по такой же формуле, как и в 2020 году.

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Как рассчитывают конкурсный балл при поступлении? В частности, учитываются:

результаты внешнего независимого оценивания по трем предметам (двух в случае проведения творческого конкурса) с весовым коэффициентом не менее 0,2;

средний балл свидетельства о среднем образовании с коэффициентом 0,1;

балл за успешное окончание подготовительных курсов с коэффициентом 0,05;

оценка за мотивационное письмо с коэффициентом 0,01.

Отметим, что все конкурсные показатели оцениваются по шкале 100-200 баллов, а конкурсный балл рассчитывается как сумма всех конкурсных показателей, умноженных на соответствующие весовые коэффициенты.

В 2021 году, как и в этом году, зачисление баллов за мотивационное письмо будет осуществляться учреждением высшего образования только при условии обнародования результатов его оценивания на вебсайте заведения до начала основной сессии ВНО-2021.

Также не изменился размер дополнительного балла призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в год поступления по базовым предметам при поступлении на специальности, которым оказывается особая поддержка. Таким лицам дополнительно будет начисляться 10 баллов.

Напомним, что Министерство образования и науки ранее планировало увеличить значимость документа о полном общем среднем образовании при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет. По его словам, соответствующее решение должно было мотивировать учеников к обучению.