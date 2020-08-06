Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что основатели школ сами должны обеспечить учебные заведения средствами индивидуальной защиты, в том числе антисептиками и дезинфекторами.

Так она заявила во время онлайн-эфира EdCamp Ukraine.

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По словам Мандзий, премьер-министр поручил областным государственным администрациям принять подготовку учреждений образования к новому учебному году под собственный контроль.

Также МОН направило письмо основателям школ с поручением обеспечить собственные заведения средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезинфекторами.

Мандзий подчеркнула, что школам сейчас необходимо вычислить потребность в средствах индивидуальной защиты и обратиться к учредителям заведения.

Она добавила, что вход в школу возможен только в маске или респираторе, а учителям необходимо измерять температуру. Во время передвижения по школе все участники образовательного процесса должны находиться в масках. Во время урока маску можно будет не использовать.

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разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.



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