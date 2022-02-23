Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в интернете вирусно распространяется несуществующий приказ МОН относительно принятия мобилизационных мер и защиты населения Украины.
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Однако, по его словам, содержание "приказа" – фейк.
Все учебные заведения работают в обычном режиме. Действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки Украины,
– написал Шкарлет.
Он призвал украинцев пользоваться только официальными источниками информации и проверять достоверность фактов.
Что известно о фейковом документе
В "приказе" МОН говорится, что во Львове будут мобилизовать военносвязанных студентов. Также, якобы, стоит подготовить имущество учебных заведений к эвакуации и освободить общежития для военных ВСУ.
Ниже опубликуем пример "приказа", который распространяют в соцсетях". Напомним, что это фейк.
К слову, ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что обучение в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей продолжается в обычном режиме. Лишь 32 школы перешли на дистанционку из-за опасности в регионе. Детали – читайте здесь.
Текст публикации Сергея Шкарлета:
В интернете вирусно распространяется несуществующий приказ МОН относительно принятия мобилизационных мер и защиты населения Украины. Содержание "приказа" – фейк. Все учебные заведения работают в обычном режиме. Действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Я в очередной раз призываю пользоваться только официальными источниками информации.