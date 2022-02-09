В МОН назвали предметы ВНО, которые понадобятся выпускникам для поступления в университеты

Министерство образования и науки опубликовало список предметов, по которым следует успешно пройти независимое внешнее оценивание, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык.

В МОН подчеркнули, что выпускники могут выбрать для сдачи как ВНО по украинскому языку и литературе, так и отдельно только ВНО по украинскому языку.

Важно Какие предметы ГИА обязательны для выпускников и отменят ли аттестацию в 2022 году: все детали

Успешно сдав ВНО по украинскому языку и литературе, участники смогут поступать на любую желанную специальность, ведь получат не только результаты тестирования по выбранному предмету, но и дополнительно – результат ВНО по украинскому языку.

Однако важно отметить, что результат ВНО по украинскому языку нельзя будет использовать вместо результата по украинскому языку и литературе.

В МОН добавили, что для абитуриентов, которые будут поступать на бакалавра, второй и третий конкурсные предметы различаются в зависимости от выбранной специальности. Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специльности – читайте в Приложении 4 по ссылке.

В то же время тем абитуриентам, которые стремятся получить степень младшего бакалавра, понадобятся результаты по двум конкурсным предметам. При этом для художественных специальностей одним из предметов станет творческий конкурс.

Первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература. Второй предмет ВНО предлагается на выбор поступающего из списка вторых и третьих предметов, указанных в таблице Приложения 4. Для художественных специальностей вторым предметом является творческий конкурс, который сдается в учреждении образования,

– рассказали в МОН.

В свою очередь, для тех, кто будет поступать на основе младшего специалиста или младшего бакалавра, необходимо будет получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональное испытание в учебном заведении.

Первым предметом, как в двух предыдущих случаях, является украинский язык или украинский язык и литература. Вторым конкурсным предметом для таких поступающих по выбору учреждения образования в случае участия в конкурсе на бюджетные места будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт заведения могут предложить собственный список предметов на выбор абитуриента", – пояснили в министерстве.

В МОН также напомнили, что в этом году абитуриенты смогут использовать результаты ВНО 2019 – 2022 годов.

С условиями приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание Как начисляют баллы за ВНО: подробное объяснение для выпускников

Что известно о ВНО-2022

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум по пяти учебным предметам за счет средств государственного бюджета.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

К слову, с 1 февраля до 9 марта в Украине продлится регистрация на ВНО. Среди предметов будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА. Как зарегистрироваться и когда именно пройдет ВНО – читайте в статье.