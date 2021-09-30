В МОН назвали два региона, в которых все школы работают в очном режиме

В Украине два региона, где нет ни одной школы, перешедшей на дистанционное обучение. В частности речь идет о Киеве и Сумщине.

В школах этих регионов достаточный уровень вакцинации персонала от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет 29 сентября.

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В Украине в двух регионах все школы работают очно

Глава Минздрава рассказал, что сейчас все школы работают в очном режиме в Киеве и в Сумской области.

Если еще в понедельник (27 сентября – 24 канал) у нас было 4 669 школ, которые не работали и работали дистанционно, то уже во вторник (28 сентября – 24 канал) таких было 3 300, а сегодня (29 сентября – 24 канал) их уже 2 505,

– заявил Шкарлет.

Он пояснил, что школы не работают очно потому, что нет 80% вакцинации персонала.

Добавил также, что, по состоянию на 29 сентября, меньше всего школ, которые работают в дистанционном режиме:

в Донецкой области – 10;

Харьковской – 11.

Однако пояснил, что ежедневно статистика меняется и "количество школ, работающих дистанционно, – сокращается".

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