В школах этих регионов достаточный уровень вакцинации персонала от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет 29 сентября.
К теме Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение
В Украине в двух регионах все школы работают очно
Глава Минздрава рассказал, что сейчас все школы работают в очном режиме в Киеве и в Сумской области.
Если еще в понедельник (27 сентября – 24 канал) у нас было 4 669 школ, которые не работали и работали дистанционно, то уже во вторник (28 сентября – 24 канал) таких было 3 300, а сегодня (29 сентября – 24 канал) их уже 2 505,
– заявил Шкарлет.
Он пояснил, что школы не работают очно потому, что нет 80% вакцинации персонала.
Добавил также, что, по состоянию на 29 сентября, меньше всего школ, которые работают в дистанционном режиме:
- в Донецкой области – 10;
- Харьковской – 11.
Однако пояснил, что ежедневно статистика меняется и "количество школ, работающих дистанционно, – сокращается".
Последние новости по дистанционному обучению в школах
- После того, как Украина с 23 сентября перешла в желтую зону, правительство обновило карантинные условия относительно работы учебных заведений.
- Именно поэтому школы, где нет 80% вакцинированных работников, должны перейти на дистанционное обучение.
- По состоянию на 28 сентября, на онлайн-обучении находились более 3 300 заведений – то есть более 40% всех школ. Речь шла о 6 регионах – Львовской, Винницкой, Одесской, Ровненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.