МОН начало проверять кандидатскую диссертацию Ильи Кивы

Министерство образования и науки проверяет материалы о присвоении народному депутату от “Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илье Киве степени кандидата наук. В МОН уже поступила электронная копия его диссертации.

В МОН заявили, что сейчас проверяют соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации и информацию, которая послана заявителями.

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Кроме того, Минобразования планирует передать материалы дела и электронную копию диссертации Кивы экспертному совету по государственному управлению. Их должны рассмотреть в соответствии с процедурой, которая предусмотрена нормативно-правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации.

Отметим, что в апреле МОН сообщило, что, согласно утвержденному порядку предоставления научных степеней, проверит кандидатскую работу и аттестационные материалы Ильи Кивы.

Если во время проведения экспертизы диссертации установят нарушение требований специализированным ученым советом, то МОН отменит решение совета о присуждении ученой степени,

– сообщили в Минобрнауки.

Что известно о защите диссертации Кивы