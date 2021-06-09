В МОН заявили, что сейчас проверяют соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации и информацию, которая послана заявителями.
К теме Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова
Кроме того, Минобразования планирует передать материалы дела и электронную копию диссертации Кивы экспертному совету по государственному управлению. Их должны рассмотреть в соответствии с процедурой, которая предусмотрена нормативно-правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации.
Отметим, что в апреле МОН сообщило, что, согласно утвержденному порядку предоставления научных степеней, проверит кандидатскую работу и аттестационные материалы Ильи Кивы.
Если во время проведения экспертизы диссертации установят нарушение требований специализированным ученым советом, то МОН отменит решение совета о присуждении ученой степени,
– сообщили в Минобрнауки.
Что известно о защите диссертации Кивы
- 26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно “за”. Журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии.
- Однако во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- А экс-министер Анна Новосад заверила, что научную степень Ильи Кивы теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.
- В то же время научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.