В 2021 году предоставили бюджетные места для зарубежных украинцев, статус которых подтверждает соответствующее удостоверение.
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Абитуриенты подают на аккредитованные программы на дневную форму обучения для получения степеней бакалавра или магистра.
Кандидаты должны владеть украинским языком, а также навыками и знаниями соответствующего образовательного уровня.
Кто такой зарубежный украинец?
Это лицо, являющееся гражданином другого государства, или лицо без гражданства, а также имее украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.
Решение о предоставлении, отказе или прекращении статуса зарубежного украинца принимает Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев, которая создается при правительстве. Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет.
Как зарубежные украинцы могут поступить в вузы
В соответствии с действующим законодательством поступление зарубежных украинцев в вузы Украины на обучение на бюджет осуществляется:
- через международный договор в сфере образования со страной гражданства зарубежного украинца (зачисление на обучение осуществляется на основании направления МОН);
- в пределах квот, установленных для поступления зарубежных украинцев на обучение в вузы Украины, относящихся к системе управления МОН.
Зачисление на обучение в пределах установленных квот осуществляется по результатам собеседования по украинскому языку и предметам, определенным правилам приема в ЗВО.
Какие документы нужно подать в вуз на обучение
Для поступления в вуз в пределах установленных квот зарубежный украинец лично подает в соответствующую приемную комиссию заявление.
К заявлению прилагается:
- документ (оригинал и его копия) о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление;
- приложение (оригинал и его копия) к документу о ранее полученном образовательном уровне;
- копия паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
- полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными договорами;
- 4 фотографии размером 30 х 40 мм;
- удостоверение зарубежного украинского (оригинал и его копия).
Документы должны быть переведены на украинский язык с нотариальным удостоверением перевода.
Добавим, что зарубежные украинцы, зачисленные на обучение, обеспечиваются:
- местом в общежитии с оплатой за проживание и размере, установленном для украинцев,
- стипендией,
- медицинским обслуживанием в соответствии с действующим законодательством.
Транспортные расходы до места обучения и обратно осуществляются за собственные средства зарубежных украинцев. Подробнее об условиях поступления и перечне документов – по ссылке.