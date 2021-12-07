В 2021 году предоставили бюджетные места для зарубежных украинцев, статус которых подтверждает соответствующее удостоверение.

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Абитуриенты подают на аккредитованные программы на дневную форму обучения для получения степеней бакалавра или магистра.

Кандидаты должны владеть украинским языком, а также навыками и знаниями соответствующего образовательного уровня.

Кто такой зарубежный украинец? Это лицо, являющееся гражданином другого государства, или лицо без гражданства, а также имее украинское этническое происхождение или происхождение из Украины. Решение о предоставлении, отказе или прекращении статуса зарубежного украинца принимает Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев, которая создается при правительстве. Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет.

Как зарубежные украинцы могут поступить в вузы

В соответствии с действующим законодательством поступление зарубежных украинцев в вузы Украины на обучение на бюджет осуществляется:

через международный договор в сфере образования со страной гражданства зарубежного украинца (зачисление на обучение осуществляется на основании направления МОН);

в пределах квот, установленных для поступления зарубежных украинцев на обучение в вузы Украины, относящихся к системе управления МОН.

Зачисление на обучение в пределах установленных квот осуществляется по результатам собеседования по украинскому языку и предметам, определенным правилам приема в ЗВО.

Какие документы нужно подать в вуз на обучение

Для поступления в вуз в пределах установленных квот зарубежный украинец лично подает в соответствующую приемную комиссию заявление.

К заявлению прилагается:

документ (оригинал и его копия) о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление;

приложение (оригинал и его копия) к документу о ранее полученном образовательном уровне;

копия паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства;

полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными договорами;

4 фотографии размером 30 х 40 мм;

удостоверение зарубежного украинского (оригинал и его копия).

Документы должны быть переведены на украинский язык с нотариальным удостоверением перевода.

Добавим, что зарубежные украинцы, зачисленные на обучение, обеспечиваются:

местом в общежитии с оплатой за проживание и размере, установленном для украинцев,

стипендией,

медицинским обслуживанием в соответствии с действующим законодательством.

Транспортные расходы до места обучения и обратно осуществляются за собственные средства зарубежных украинцев. Подробнее об условиях поступления и перечне документов – по ссылке.