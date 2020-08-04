Министерство образования и науки сообщило, что они начали государственную аттестацию научных направлений всех университетов, подчиненных ведомству.

Этот приказ 3 августа подписал и.о. министра образования Сергей Шкарлет, говорится на сайте МОН.

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Аттестация покажет эффективность научной деятельности вузов за последние пять лет.

Как учебным заведениям пройти аттестации? Университеты должны до 18 сентября 2020 года обновить и подать в Министерство образования и науки заявку и информационные материалы за 2015-2019 годы.

Все высшие учебные заведения вскоре получат подробную инструкцию по заполнению информационных материалов. Кроме того, для участников аттестации и экспертов проведут вебинары.

Отметим, что аттестацию проходит не заведение в целом, а только его научные направления.

Как будут оценивать научную деятельность вуза? Для оценки эксперты разработали специальную методику. Она учитывает широкий спектр показателей, в частности новизну и практическую ценность научных результатов, интегрированность в мировой образовательно-научное пространство и перспективы развития.

По представленным материалам будет автоматически рассчитана аттестационная оценка. После этого МОН совместно с иностранными экспертами проведет экспертизу, чтобы подтвердить результаты аттестации.

Так, каждое научное направление отнесут к одной из трех квалификационных групп – А, Б, В – или признают не аттестованным. Эта аттестация закончится, согласно плану МОН, до конца осени.