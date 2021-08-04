Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по этому поводу надо коммуницировать с обществом министрам здравоохранения и образования и науки.

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Какие варианты обсуждают – Шмыгаль не назвал.

Что планируют в МОН

Недавно Сергей Шкарлет заявлял, что на сегодня есть норма о том, что при наличии 80% вакцинированных учителей школы будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

В то же время школы, в которых вакцинировано от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать.

К слову, Минздрав утвердил рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Так, 3 августа в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям.