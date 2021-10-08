МОН контролирует вакцинацию учителей: сколько педагогов до сих пор не привитые от COVID-19

Учителя продолжают вакцинироваться от коронавируса, но пока более 100 тысяч педагогов до сих пор не получили прививки. В то же время более 80% учителей уже имеют одну или две дозы вакцины.

Заместитель министра образования Вера Рогова отметила, что в Украине еще не вакцинировали 107 тысяч работников школ, а это составляет 17% от общего числа работников.

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Однако, по ее словам, более 53% (345 тысяч) учителей школ уже получили полный цикл вакцинации. Еще почти 30% (191 тысяча) работников – привиты первой дозой вакцины.

Так, в 18 областях и Киеве хотя бы одну прививку получили более 80% работников школ.

Показатели прививок от COVID-19 в двух областях остаются самыми низкими:

в Херсонской области вакцинировано 70% (полный и неполный курс) работников школ,

в Ровненской – 73,9% работников.

Где привито больше всего учителей

Министр образования Сергей Шкарлет добавил, что лидерами областей по вакцинации (одна и две дозы) работников школ являются:

Николаевская область – 98,1%,

Харьковская область – 90,9%,

Луганская область – 90%.

Донецкая область – 89,4%,

Днепропетровская область – 88,2%,

Киев – 87,2%,

Черкасская область – 87,1%.

К слову, 7 октября Министерство здравоохранения внесло учителей в перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.

Так, все работники школ, садиков, колледжей и вузов должны в течение месяца сделать прививки против COVID-19, в противном случае они будут отстранены от работы в учебном заведении.