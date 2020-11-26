Министерство образования и науки Украины тоже обеспокоено наличием ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые печатались в течение последних нескольких лет. Поэтому они решили кардинально изменить подходы к отбору учебников.

В ведомстве отметили, что большое количество ошибок в учебниках обусловлено тем, что в свое время коллегия МОН снизила границу выбора учебников учителями с 20 тысяч до 10 тысяч, передает пресс-служба Минобразования.

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И хотя это позволило учесть большинство предложений учителей, это также заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников.

Так, по итогам проведенного анализа выделены такие факторы, которые привели к критической ситуации:

авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать учебники;

учебники внедряются в школьную практику без надлежащей их апробации;

авторы подают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть – в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание или увидеть все фактологические или грамматические ошибки;

сжатые сроки выбора учебников учителями и школами (когда предложенное количество учебников физически невозможно рассмотреть в установленные сроки).

Поэтому МОН решило пересмотреть действующую систему экспертизы школьных учебников, также предусмотрено усовершенствование положений о конкурсе среди авторов.

Минобразования планирует усовершенствовать порядок организации обучения экспертов, отбирающих учебники. Они будут получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент.

Также присутствуют факты недобросовестного исполнения обязанностей некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. Хотя по соглашению именно на них возлагается ответственность за качество учебников,

– подчеркнули в МОН.

Министерство уже дало поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертизы учебников во время их отбора.

Первоочередные задачи, которые стоит выполнить:

усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и учреждениями высшего образования, которые занимаются вопросами учебников;

обеспечить создание мощной базы экспертов;

восстановить процесс апробации учебников перед их вводом;

нормировать возможность общественного обсуждения учебников перед их массовым изданием.

К слову, народные депутаты зарегистрировали законопроект по обеспечению качества учебной литературы. Если его примут, то украинские учебники будут проходить экспертизу на соответствие стандартам.

Скандалы со школьными учебниками

В учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".

В учебнике истории рассказывали, что Киев основан в 19 веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра – памятники тех времен.

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