МОН изменило список предметов ВНО для поступления на некоторые специальности: детали
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки изменило список необходимых сертификатов ВНО для поступления на специальности отрасли знаний "Международные отношения" и "Здравоохранение". Какие предметы придется сдать абитуриентам – читайте в статье.
Такие изменения закреплены в обновленной редакции условий приема в учреждения высшего образования в 2022 году, зарегистрированной Министерством юстиции.
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МОН изменило список предметов ВНО на некоторые специальности
Для поступления на медицинские специальности, по инициативе Министерства здравоохранения, изменены два конкурсных предмета:
- вторым предметом поступающие в 2022 году смогут выбрать математику или химию,
- а третьим предметом ВНО – физику или биологию.
А для поступления на специальность "Международное право" абитуриенты третьим предметом на выбор смогут подавать сертификат по математике или истории Украины.
Что касается специальностей отрасли "Международные отношения", то для двух из них – "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и "Международные экономические отношения" – расширили список третьего предмета на выбор.
Так, в 2022 году абитуриенты в качестве третьего предмета смогут подавать сертификат по любому ВНО (истории Украины, математике, биологии, химии и физике).
ВНО-2022
К слову, каждый зарегистрированный участник ВНО в 2022 году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им надо для поступления.
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Изменения в тестах ВНО-2022:
- Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.
Сроки вступительной кампании в 2022 году
- Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
- Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
- Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
- Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
- Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.