Такие изменения закреплены в обновленной редакции условий приема в учреждения высшего образования в 2022 году, зарегистрированной Министерством юстиции.

К теме МОН утвердило новые условия поступления в вузы в 2022 году: что изменится

МОН изменило список предметов ВНО на некоторые специальности

Для поступления на медицинские специальности, по инициативе Министерства здравоохранения, изменены два конкурсных предмета:

вторым предметом поступающие в 2022 году смогут выбрать математику или химию,

а третьим предметом ВНО – физику или биологию.

А для поступления на специальность "Международное право" абитуриенты третьим предметом на выбор смогут подавать сертификат по математике или истории Украины.

Что касается специальностей отрасли "Международные отношения", то для двух из них – "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и "Международные экономические отношения" – расширили список третьего предмета на выбор.

Так, в 2022 году абитуриенты в качестве третьего предмета смогут подавать сертификат по любому ВНО (истории Украины, математике, биологии, химии и физике).

ВНО-2022

К слову, каждый зарегистрированный участник ВНО в 2022 году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им надо для поступления.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Сроки вступительной кампании в 2022 году