Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что МОН подготовило новый проект, который должен частично изменить процесс дистанционного обучения.

Как сказал он во время брифинга, этот проект уже прошел общественное обсуждение, а потому его подали на рассмотрение Кабмина, передает 24 канал.

Интересно Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН

По его словам, этим проектом предусматривается упрощение организации дистанционного обучения, нормирована реализация смешанного обучения, а также учтены особенности такого обучения во время карантина.

Кроме того, Шкарлет отметил, что образовательный процесс в населенных пунктах, которые отнесут в "Красную" карантинную зону, будет проходить только дистанционно.

Отметим, что сейчас в 19 зонах установлен "красный" режим.

Какие города попали в красную зону:

города Ивано-Франковск , Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области ;

, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы ; города Беляевка и Измаил Одесской области ;

; города Дубно и Острог , Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области ;

, Костопольский и Радивиловский районы ; города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области ;

; город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Добавим, что Ивано-Франковск, который отнесли в "красную" зону карантина, в школах продлил каникулы до 11 сентября из-за коронавируса. Они будут вместо дистанционного обучения.