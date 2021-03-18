МОН хочет запустить электронное поступление в вузы на портале "Дия"
Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе государственных услуг ".Дия" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения.
Источник:24 канал
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет 18 марта во время диалоговой платформы "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии".
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По его словам, нужно в этом году утвердить концепцию цифровой трансформации образования и науки и продолжить развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".
Также надо реализовать на портале "Дия" полный контент по электронному поступлению и электронному кабинету поступающего,
– заявил Шкарлет.
Министр образования добавил, что в течение первого квартала в рамках "Всеукраинской школы онлайн" планируется также:
- запустить кабинет учителя,
- выпустить мобильные приложения для Android и iOS,
- наполнить платформу контентом согласно календарному плану.
По данным Шкарлета, "Всеукраинской школой онлайн" пользуются люди в более чем 100 странах мира.
К слову, недавно правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование". Пользоваться им можно будет как с компьютера, так и со смартфона. На портале украинцы смогут:
- коммуницировать в пределах портала;
- получать доступ к учебным материалам, бесплатному образованию, образовательным ресурсам;
- проверять свои знания после обучения;
- читать новости и результаты исследований в области образования;
- получить информацию о предприятиях, учреждения, организации, которые могут предоставить доступ к цифровому образованию;
- по результатам прохождения модулей смогут получить электронный сертификат.
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