Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе государственных услуг ".Дия" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет 18 марта во время диалоговой платформы "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии".

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По его словам, нужно в этом году утвердить концепцию цифровой трансформации образования и науки и продолжить развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Также надо реализовать на портале "Дия" полный контент по электронному поступлению и электронному кабинету поступающего,

– заявил Шкарлет.

Министр образования добавил, что в течение первого квартала в рамках "Всеукраинской школы онлайн" планируется также:

запустить кабинет учителя,

выпустить мобильные приложения для Android и iOS,

наполнить платформу контентом согласно календарному плану.

По данным Шкарлета, "Всеукраинской школой онлайн" пользуются люди в более чем 100 странах мира.

К слову, недавно правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование". Пользоваться им можно будет как с компьютера, так и со смартфона. На портале украинцы смогут: