Министерство образования и науки планирует увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. То есть обучение в школе будет значительно влиять на результаты поступления.

Почему это хотят сделать? Как заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, это позволит увеличить мотивацию учащихся к обучению в школе, передает РБК.

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По его словам, у МОН цель – увеличить вес аттестата при поступлении в вуз, а также увеличить мотивацию учащихся к обучению в средней школе.

Сейчас в Украине для поступления в высшее учебное заведение необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) по нескольким предметам на выбор: украинский язык, украинская литература, история Украины, математика, физика, химия, биология, география и иностранный язык.

Добавим, что 13 августа начался прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалаврат после 11 классов. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.