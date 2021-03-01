МОН хочет сместить дату ВНО по математике, – эксперт считает это нарушением прав учеников
Министерство образования и науки планирует сместить дату внешнего независимого оценивания по математике – с 28 на 27 мая. Но эксперты отмечают, что так у детей заберут еще один день на отдых или подготовку к ВНО.
Источник:фейсбук Сергея Горбачева
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает это грубым нарушением прав выпускников.
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Он отметил, что Министерство образования и науки планирует забрать у выпускников 11 класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и обязательным тестом по математике.
Ведь предыдущий тест ВНО перед математикой – английский язык, и он состоится 25 мая.
По графику следующий тест должен быть 28 мая, что давало бы выпускникам три полноценных дня на отдых и подготовку. Но по предложению Департамента образования и науки КГГА готовится приказ МОН о переносе тестирования по математике на день раньше – 27 мая,
– написал Горбачев.
По его словам, недопустимо "вносить волнения" в процесс подготовки к ВНО и пренебрегать правами выпускников. Поэтому Горбачев обратился по этому поводу в МОН.
Почему МОН планирует сместить дату ВНО по математике? Сергей Горбачев объяснил, что Департамент образования и науки Киева обратился в УЦОКО с предложением изменить дату тестирования по математике на 27 мая, чтобы в пятницу, 28 мая, провести праздник "последнего звонка".
"То есть предлагается уменьшить количество дней между сложными тестами ради того, чтобы провести "последний звонок" не в субботу. Хотя в 2018 году 1 сентября также пришлось на субботу, и многие школы провели праздники именно в этот день. Тогда это не вызвало никаких возражений" , – отметил омбудсмен.
Отметим, что 1 февраля началась регистрация на ВНО, и продлится до 5 марта.
Так, основная сессия ВНО должна состояться по следующему графику:
- 21 мая – химия,
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая – английский язык,
- 28 мая (или 27 мая) – математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня – история Украины,
- 7 июня – физика,
- 10 июня – биология,
- 15 июня – география.
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
Сколько выпускников уже зарегистрировались на ВНО в 2021 году? По состоянию на 24 февраля для участия в ВНО и ГИА уже зарегистрировалось 150 тысяч человек. Они выбрали более 611 тысяч тестов.
Самыми популярными предметами у учеников являются:
- математика (ее выбрали более 117 тысяч выпускников),
- история Украины – (более 115 тысяч выпускников),
- украинский язык и литература (более 102 тысячи выпускников).
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