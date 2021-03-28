Министерство образования и науки создаст государственное учреждение, которое будет называться "школа супергероев". Она будет оказывать образовательные услуги деткам, которые постоянно находятся в больницах.

Об этом заявил министр образования Сергея Шкарлета во время брифинга. По его словам, в таких заведениях будут обучать детей, находящихся на стационарном лечении.

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Шкарлет подчеркнул, что это большой и яркий проект. Свои предложения МОН уже передало в Минфин. Также МОН уже разработало соответствующее постановление, где освещен вопрос организации и предоставления образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении.

Предполагается создание отдельного государственного учреждения – "школы супергероев", которая будет предоставлять услуги в больницах,

– рассказал он.

Министр образования добавил, что этим постановлением предусмотрены также отдельные условия оплаты труда для учителей, которые будут работать в больницах.

Важно! Сейчас в Украине около 30 тысяч детей более 2 недель находятся в больницах и не могут получать образование. Поэтому в разных городах создали 7 специальных школ супергероев.