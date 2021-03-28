МОН хочет открыть в Украине "школу супергероев": какие дети там будут учиться
Министерство образования и науки создаст государственное учреждение, которое будет называться "школа супергероев". Она будет оказывать образовательные услуги деткам, которые постоянно находятся в больницах.
Источник:24 канал
Об этом заявил министр образования Сергея Шкарлета во время брифинга. По его словам, в таких заведениях будут обучать детей, находящихся на стационарном лечении.
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Шкарлет подчеркнул, что это большой и яркий проект. Свои предложения МОН уже передало в Минфин. Также МОН уже разработало соответствующее постановление, где освещен вопрос организации и предоставления образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении.
Предполагается создание отдельного государственного учреждения – "школы супергероев", которая будет предоставлять услуги в больницах,
– рассказал он.
Министр образования добавил, что этим постановлением предусмотрены также отдельные условия оплаты труда для учителей, которые будут работать в больницах.
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