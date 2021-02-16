Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что система профессионально-технического образования требует кардинального совершенствования. Ведь сейчас в Украине не хватает квалифицированных работников. Поэтому МОН готовит новый законопроект, который изменит профессиональное образование.

Почему стоит модернизировать профессиональное образование

В МОН утверждают, что кризис профессионального образования в Украине обусловлен некоторыми глобальными факторами, в частности демографическим спадом.

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В 2020 году при участии президента был представлен план мероприятий по развитию профессионального образования в Украине. В частности, вместе со специалистами нарабатывали стратегию развития профессионально-технического образования.

Сегодня основные тренды в бизнесе – это внедрение рациональных моделей потребления, переход на цифровую экономику, обеспечение возможностей для обучения человека на протяжении жизни. И эта стратегия является ответом на этот запрос,

– заявил Шкарлет.

Но министр образования считает, что этих шагов мало. В частности, нужно закрепить изменения на законодательном уровне.

И хотя сейчас в Раде зарегистрированы два законопроекта о профессиональном образовании, они не учитывают всех потребностей современной системы образования.

МОН готовит новый законопроект о профессиональном образовании

Минобразования совместно с депутатами из Комитета по вопросам образования, науки и инноваций начали работу над подготовкой нового законопроекта о профессиональном образовании.

Документ будет учитывать положения, заложенные в предыдущих двух законопроектах и дополнит их. Для этого привлекут компетентных специалистов. Законопроект будет основываться на европейских стандартах и практике украинских стейкхолдеров.

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В частности, для создания эффективной системы профтехов будет предложена новая модель управления и финансирования с регионального уровня. Также необходимо предусмотреть обновление учебной и социальной инфраструктуры профтехов.

"Я убежден, что законопроект относительно профессионального образования должен быть направлен на развитие и надлежащее функционирование профтехов и учитывать ценность других сфер образования", – добавил Шкарлет.