В МОН готовят новый законопроект о профессиональном образовании: что он изменит
Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что система профессионально-технического образования требует кардинального совершенствования. Ведь сейчас в Украине не хватает квалифицированных работников. Поэтому МОН готовит новый законопроект, который изменит профессиональное образование.
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Почему стоит модернизировать профессиональное образование
В МОН утверждают, что кризис профессионального образования в Украине обусловлен некоторыми глобальными факторами, в частности демографическим спадом.
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В 2020 году при участии президента был представлен план мероприятий по развитию профессионального образования в Украине. В частности, вместе со специалистами нарабатывали стратегию развития профессионально-технического образования.
Сегодня основные тренды в бизнесе – это внедрение рациональных моделей потребления, переход на цифровую экономику, обеспечение возможностей для обучения человека на протяжении жизни. И эта стратегия является ответом на этот запрос,
– заявил Шкарлет.
Но министр образования считает, что этих шагов мало. В частности, нужно закрепить изменения на законодательном уровне.
И хотя сейчас в Раде зарегистрированы два законопроекта о профессиональном образовании, они не учитывают всех потребностей современной системы образования.
МОН готовит новый законопроект о профессиональном образовании
Минобразования совместно с депутатами из Комитета по вопросам образования, науки и инноваций начали работу над подготовкой нового законопроекта о профессиональном образовании.
Документ будет учитывать положения, заложенные в предыдущих двух законопроектах и дополнит их. Для этого привлекут компетентных специалистов. Законопроект будет основываться на европейских стандартах и практике украинских стейкхолдеров.
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В частности, для создания эффективной системы профтехов будет предложена новая модель управления и финансирования с регионального уровня. Также необходимо предусмотреть обновление учебной и социальной инфраструктуры профтехов.
"Я убежден, что законопроект относительно профессионального образования должен быть направлен на развитие и надлежащее функционирование профтехов и учитывать ценность других сфер образования", – добавил Шкарлет.
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