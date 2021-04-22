В Минобразования отметили, что реформа НУШ предусматривает изменение целей и основных задач образования в соответствии с современной образовательной парадигмой и мировыми тенденциями.

К теме Стоит ли отменить ГИА в школах навсегда: мнение образовательного омбудсмена

Указано, что проект реформы НУШ рассчитано провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа:

Во время первого – организационно-подготовительного этапа (апрель-октябрь 2021 года) – будет создана рабочая группа, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента.

В частности, планируется разработать необходимые учебные и методические материалы, провести тренинги для администраций школ в регионах и подготовку для учителей-участников проекта.

Во время следующего этапа – формировочного (ноябрь 2021-июнь 2026) – будет происходить:

разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения,

наставническая поддержка учителей,

разработка соответствующих инструктивно-методических материалов относительно системы оценивания и новых требований к проведению ГИА,

мониторинг достижения ожидаемых результатов обучения учащихся.

Обобщающий этап продлится с июля 2026 до декабря 2027 года. Будет проведено обобщение результатов проекта и формирование выводов, корректировка учебных материалов и подготовка и издание учебных и методических материалов.

Кроме того, проект НУШ предусматривает разработку:

учебно-методического обеспечения для реализации нового Госстандарта;

организационно-методического инструментария для учителей 5 – 9 классов на основе концепции НУШ;

типовой программы повышения квалификации педагогов, дистанционных курсов их подготовки;

системы оценивания образовательных достижений учащихся, а также ее экспериментальную апробацию;

воспитательной составляющей образовательного процесса, актуализированной концепцией НУШ, и ее экспериментальную проверку.

Отметим, что согласно типовой образовательной программе для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю;

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.

К слову, правительство утвердило Стандарт базового среднего образования "Новой украинской школы", который начнет действовать с 2022 года. Что он предусматривает – читайте в материале.