МОН готовит новые условия поступления в 2022 году: что изменится для абитуриентов

Министерство образования и науки разместило для общественного обсуждения проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. Если проект примут, то поступающих ждут перемены.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что, учитывая предыдущий опыт организации вступительной кампании, МОН создает новые возможности для упрощения процедуры подачи заявлений для поступления.

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В частности, планируется использовать современные цифровые подходы. "Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.

Что изменится для поступающих в 2022 году

Предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022:

Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения. Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевыми и подотраслевыми группами. Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз. Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО. ЕПВИ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:

05 "Социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08 "Право",

28 "Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения". Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо вступительного экзамена будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

Пока это только проект, а не окончательные изменения для поступающих.

Предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственного эксперта директората высшего образования и образования взрослых Керничной Анжелики – kernychna@mon.gov.ua.

Добавим, что ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.

Кроме того, в следующем году продолжат эксперимент с двумя тестами по украинскому языку – выпускники будут выбирать, сдавать тест по украинскому языку и литературе, или отдельно только по языку. Тест по математике также в дальнейшем будет иметь два уровня.

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К слову, чтобы помочь будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и профессию Александр Педан вместе с дочкой начинает новый ютуб-проект об украинских вузах "УниверCheck".

Поэтому украинские школьники смогут увидеть, какие университеты есть в украинских городах, чем они отличаются и какие там перспективы обучения и профессионального развития для молодежи.