Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что, учитывая предыдущий опыт организации вступительной кампании, МОН создает новые возможности для упрощения процедуры подачи заявлений для поступления.

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В частности, планируется использовать современные цифровые подходы. "Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.

Что изменится для поступающих в 2022 году

Предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022:

Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения. Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевыми и подотраслевыми группами. Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз. Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО. ЕПВИ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:

05 "Социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08 "Право",

28 "Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения". Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо вступительного экзамена будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

Важно! Пока это только проект, а не окончательные изменения для поступающих.

Предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственного эксперта директората высшего образования и образования взрослых Керничной Анжелики – kernychna@mon.gov.ua.

Добавим, что ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.

Кроме того, в следующем году продолжат эксперимент с двумя тестами по украинскому языку – выпускники будут выбирать, сдавать тест по украинскому языку и литературе, или отдельно только по языку. Тест по математике также в дальнейшем будет иметь два уровня.

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К слову, чтобы помочь будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и профессию Александр Педан вместе с дочкой начинает новый ютуб-проект об украинских вузах "УниверCheck".

Поэтому украинские школьники смогут увидеть, какие университеты есть в украинских городах, чем они отличаются и какие там перспективы обучения и профессионального развития для молодежи.