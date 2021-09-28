Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что, учитывая предыдущий опыт организации вступительной кампании, МОН создает новые возможности для упрощения процедуры подачи заявлений для поступления.
К теме В Украине будут признавать самообразование: правительство приняло решение
В частности, планируется использовать современные цифровые подходы. "Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.
Что изменится для поступающих в 2022 году
Предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022:
- Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
- Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевыми и подотраслевыми группами.
- Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз.
- Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО.
- ЕПВИ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:
05 "Социальные и поведенческие науки",
06 "Журналистика",
07 "Управление и администрирование",
08 "Право",
28 "Публичное управление и администрирование",
29 "Международные отношения".
- Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо вступительного экзамена будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.
Предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственного эксперта директората высшего образования и образования взрослых Керничной Анжелики – kernychna@mon.gov.ua.
Добавим, что ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.
Кроме того, в следующем году продолжат эксперимент с двумя тестами по украинскому языку – выпускники будут выбирать, сдавать тест по украинскому языку и литературе, или отдельно только по языку. Тест по математике также в дальнейшем будет иметь два уровня.
Читайте также Лучшие университеты мира по возможностям трудоустройства: в рейтинг вошли 2 вуза Украины
К слову, чтобы помочь будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и профессию Александр Педан вместе с дочкой начинает новый ютуб-проект об украинских вузах "УниверCheck".
Поэтому украинские школьники смогут увидеть, какие университеты есть в украинских городах, чем они отличаются и какие там перспективы обучения и профессионального развития для молодежи.