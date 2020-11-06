Google Украина при поддержке Минобразования организует бесплатное обучение для учителей с использованием современных цифровых инструментов для дистанционного образования. Обучение будет проходить с 12 по 22 ноября 2020 года.

Название курса – "Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия". Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Интересно Как учителям будут платить за дистанционные уроки во время карантина: объяснение МОН

Заместитель министра МОН Артур Селецкий заверил, что предоставление учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения сейчас является одним из ключевых приоритетов. "Мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", – добавил он.

Во время обучения учителя будут обрабатывать материалы по следующим направлениям:

возможности приложений Google Workspace (G Suite) при работе с веб-интерфейсом персональных компьютеров;

использование приложений Google Workspace (G Suite) на мобильных устройствах;

проработка основных настроек безопасной работы в интернете.

Программа курса рассчитана на 15 часов и состоит из следующих содержательных частей. В частности, педагогов ждут 5 модулей, состоящих из 2-х часов видеолекций (можно просматривать в записи) вместе с тренером, 1 час на самостоятельную проработку и 1 час на составление итогового теста.

Во время обучения учителя будут получать консультации и поддержку специалистов, а на период обучения им будет предоставлен доступ к временному персональному аккаунту в системе G Suite for Education.

При условии успешного прохождения обучения (выполнение 80% заданий и 80% правильных ответов на итоговом тесте) участники получат электронный сертификат о прохождении курса, который может считаться как повышение квалификации.

Регистрацию и подробную программу курса можно найти по ссылке.