Министерство образования и науки Украины сообщили, что распространенная в СМИ информация о зимних каникулах в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной.

В Минобразования заверили, что они не предоставляли никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу, передает пресс-служба МОН.

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В МОН отметили, что руководители школ имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. К тому же, во время карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и учителей каникулярный период может быть скорректирован.

Однако информация о том, что зимой для учеников будут двойные каникулы является фейком.

Когда будут зимние каникулы

Министерство образования и науки рекомендовало школам провести зимние каникулы с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

По данным МОН, традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается с 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Однако продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

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В ведомстве добавили, что обучение в школах организуется в соответствии с законом об образовании и образовательной программы учреждения образования и направляется на развитие способностей личности, достижение ею результатов в учебе, прогресса в развитии и тому подобное.