Когда МОН предоставит ответ по диссертации Ильи Кивы: комментарий Шкарлета

Экспертный совет Министерства образования за полтора месяца еще не проверил диссертацию и аттестационные материалы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Выводы, по словам Сергея Шкарлета, будут готовы осенью.

Министр образования совершил рабочую поездку в Одесскую область, где и дал ответы на вопросы журналистов относительно диссертации Ильи Кивы.

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По его словам, диссертация Ильи Кивы зашла в министерство образования 26 мая.

Сейчас проводится проверка всех фактов и ряда обращений, поступивших в ведомство от журналистов, педагогов и общественных организаций. Среди них есть и такие, из которых объективно сущность вопроса по критериям вытянуть невозможно,

– отметил Шкарлет.

Он добавил, что по состоянию на сегодня (8 июля, – 24 канал) все факты, изложенные в семи обращениях, прорабатываются. Осенью будет заседание Экспертного совета, и профессиональная среда будет все оценивать.

Впоследствии Сергей Шкарлет отметил, что не министерство решает вопрос присвоения или не присвоения ученого звания, а именно Экспертный совет в составе представителей профессиональной научной среды.

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"Есть также аттестационная коллегия, сформированная из представителей этой же среды. По итогам этих заседаний и решений будет сформировано заключение Экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертации", – добавил он.

Министр заявил, что если будут выявлены нарушения в диссертации Ильи Кивы, то будет и соответствующее объективное заключение.

Защита диссертации Ильи Кивы: коротко