Министр образования совершил рабочую поездку в Одесскую область, где и дал ответы на вопросы журналистов относительно диссертации Ильи Кивы.
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По его словам, диссертация Ильи Кивы зашла в министерство образования 26 мая.
Сейчас проводится проверка всех фактов и ряда обращений, поступивших в ведомство от журналистов, педагогов и общественных организаций. Среди них есть и такие, из которых объективно сущность вопроса по критериям вытянуть невозможно,
– отметил Шкарлет.
Он добавил, что по состоянию на сегодня (8 июля, – 24 канал) все факты, изложенные в семи обращениях, прорабатываются. Осенью будет заседание Экспертного совета, и профессиональная среда будет все оценивать.
Впоследствии Сергей Шкарлет отметил, что не министерство решает вопрос присвоения или не присвоения ученого звания, а именно Экспертный совет в составе представителей профессиональной научной среды.
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"Есть также аттестационная коллегия, сформированная из представителей этой же среды. По итогам этих заседаний и решений будет сформировано заключение Экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертации", – добавил он.
Министр заявил, что если будут выявлены нарушения в диссертации Ильи Кивы, то будет и соответствующее объективное заключение.
Защита диссертации Ильи Кивы: коротко
- 26 апреля еще один депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Ученый совет согласовал диссертацию, однако научную степень скандального народного избранника теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН.
- Минобразования 26 мая начало проверку материалов о присвоении Киве степени кандидата наук. В МОН также поступила электронная копия диссертации.
- Интересно, что во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.