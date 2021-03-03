МОН будет проверять трудоустройства выпускников университетов
Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим для совершенствования формулы распределения финансирования университетов.
Источник:телеграмм Сергея Шкарлета
Министр образования убежден, что е-система мониторинга трудоустройства выпускников – это необходимый элемент для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования в Украине.
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Шкарлет уверяет, что сейчас самое главное – согласовать порядок обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством образования и науки.
Так, с помощью электронной системы Минобразования сможет проверить, устроились ли выпускники вузов на работу после окончания учебы.
Сейчас все проекты приказа МОН и постановления Пенсионного фонда уже подготовлены.
После их регистрации в Минюсте мы сможем синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы,
– написал Шкарлет.
Министр отметил, что этот процесс нелегкий и небыстрый, но вместе с соответствующими структурами его можно реализовать.
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