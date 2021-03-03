Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим для совершенствования формулы распределения финансирования университетов.

Министр образования убежден, что е-система мониторинга трудоустройства выпускников – это необходимый элемент для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования в Украине.

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Шкарлет уверяет, что сейчас самое главное – согласовать порядок обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством образования и науки.

Так, с помощью электронной системы Минобразования сможет проверить, устроились ли выпускники вузов на работу после окончания учебы.

Сейчас все проекты приказа МОН и постановления Пенсионного фонда уже подготовлены.

После их регистрации в Минюсте мы сможем синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы,

– написал Шкарлет.

Министр отметил, что этот процесс нелегкий и небыстрый, но вместе с соответствующими структурами его можно реализовать.

К слову, Нацагентство квалификаций опубликовало рейтинг 30 самых востребованных профессий будущего. Интересно, что спросом будут пользоваться даже учителя и ухаживающие за пожилыми людьми. Детали – по ссылке.