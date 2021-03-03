В МОН ввели новую схему обеспечения школ, лицеев и гимназий учебниками. Каким будет главный этап утверждения и как другие смогут проверить учебники – читайте в материале.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, уже провели анализ, который продемонстрировал разнообразие учебников. Также утвердили учебники для учеников 4 класса.

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Как изменится система утверждения учебников для школ

Главное изменение заключается в том, что любой из заинтересованных, включая и родителей, может ознакомиться с планируемыми к печати учебниками на этапе их подготовки.

Также планируется обеспечить открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса учебников и открытый список экспертов, которые будут проводить экспертизу, и их выводы.

Далее – подготовка учебников к печати, их издание и доставка в каждое учебное заведение. Эти процессы должны быть реализованы максимально качественно и в определенные сроки,

– отметил Шкарлет.

Утвердили учебники для 4 класса

Минобразования утвердило перечень из 79 учебников для учеников 4 класса, которые будут печататься за средства государственного бюджета в 2021 году.

Этот перечень сформировали по результатам второго этапа конкурсного отбора учебников.

Коллегия МОН утвердила:

38 учебников , которые могут печататься за средства государственного бюджета;

, которые могут печататься за средства государственного бюджета; 23 учебника, которые могут печататься за средства государственного бюджета, при условии представления издательством в Институт модернизации содержания образования гарантийного письма о дофинансировании разницы между предложенной издательством стоимостью и средней стоимостью в бюджетной программе;

которые могут печататься за средства государственного бюджета, при условии представления издательством в Институт модернизации содержания образования гарантийного письма о дофинансировании разницы между предложенной издательством стоимостью и средней стоимостью в бюджетной программе; 5 учебников, которые будут адаптироваться рельефно-точечным и увеличенным шрифтом для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения (могут печататься за средства государственного бюджета);

которые будут адаптироваться рельефно-точечным и увеличенным шрифтом для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения (могут печататься за средства государственного бюджета); 3 учебника, которые будут переводить на языки национальных меньшинств (польский, молдавский, русский, румынский, венгерский) для учебных заведений, в составе которых есть классы (группы) с обучением на языках нацменьшинств (могут печататься за средства госбюджета).