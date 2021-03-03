МОН будет обеспечивать школы учебниками по новой схеме
В МОН ввели новую схему обеспечения школ, лицеев и гимназий учебниками. Каким будет главный этап утверждения и как другие смогут проверить учебники – читайте в материале.
Источник:Министерство образования и науки
По словам министра образования Сергея Шкарлета, уже провели анализ, который продемонстрировал разнообразие учебников. Также утвердили учебники для учеников 4 класса.
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Как изменится система утверждения учебников для школ
Главное изменение заключается в том, что любой из заинтересованных, включая и родителей, может ознакомиться с планируемыми к печати учебниками на этапе их подготовки.
Также планируется обеспечить открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса учебников и открытый список экспертов, которые будут проводить экспертизу, и их выводы.
Далее – подготовка учебников к печати, их издание и доставка в каждое учебное заведение. Эти процессы должны быть реализованы максимально качественно и в определенные сроки,
– отметил Шкарлет.
Утвердили учебники для 4 класса
Минобразования утвердило перечень из 79 учебников для учеников 4 класса, которые будут печататься за средства государственного бюджета в 2021 году.
Этот перечень сформировали по результатам второго этапа конкурсного отбора учебников.
Коллегия МОН утвердила:
- 38 учебников, которые могут печататься за средства государственного бюджета;
- 23 учебника, которые могут печататься за средства государственного бюджета, при условии представления издательством в Институт модернизации содержания образования гарантийного письма о дофинансировании разницы между предложенной издательством стоимостью и средней стоимостью в бюджетной программе;
- 5 учебников, которые будут адаптироваться рельефно-точечным и увеличенным шрифтом для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения (могут печататься за средства государственного бюджета);
- 3 учебника, которые будут переводить на языки национальных меньшинств (польский, молдавский, русский, румынский, венгерский) для учебных заведений, в составе которых есть классы (группы) с обучением на языках нацменьшинств (могут печататься за средства госбюджета).
К слову, ранее народные депутаты зарегистрировали законопроект по обеспечению качества учебной литературы.
Скандалы со школьными учебниками
- В учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".
- В учебнике истории рассказывали, что Киев основан в 19 веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра – памятники тех времен.
- В рабочей тетради для начальных классов по предмету "Я исследую мир" наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика. Это вызвало большое возмущение у пользователей. Больше о скандале читайте в нашем материале.
- Еще один скандал возник с учебниками украинского языка для третьего класса. Там нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.
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