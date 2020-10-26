Министерство образования и науки вместе с Британским советом в Украине начали новый этап подготовки учителей английского языка в школах. Педагогов будут учить в соответствии с концепцией Новой украинской школы.

Об этом сообщил временный глава МОН Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.

Интересно! Все учителя 5 – 9 классов должны пройти переподготовку

По его словам, в течение шести месяцев более трех тысяч учителей английского языка пройдут обучение по обновленной модели, которую предложил Британский совет в Украине. Обучение будет проходить дистанционно с использованием современных технологий.

"Двести тренеров, которые в 2018 – 2019 годах успешно провели обучение учителей начальной школы, теперь будут учить учителей 5 – 9 классов", – добавил он.

Шкарлет подчеркнул, что обновленная модель будет иметь теоретическое и практическое обучение. В частности, учителя будут на онлайн-курсе изучать английский язык в новом контексте базового среднего образования.

Курс состоит из 5 модулей и охватывает следующие темы:

понимание учеников, их потребностей и учебных предпочтений;

планирование уроков для достижения конкретных обязательных результатов обучения;

оценивание учащихся;

ключевые умения 21-го века;

эффективное управление деятельностью на уроке.

А во время практики педагоги будут осваивать ресурсы платформы Online Teacher Community, участвовать в дискуссиях, форумах, семинарах-практикумах и применять приобретенные знания и умения в классе.

Кроме того, каждый учитель будет иметь на онлайн-платформе собственное портфолио. Тренеры будут проводить семинары для учителей на платформе Online Teacher Community каждый месяц с ноября по март 2021 года.

А после успешного прохождения программы профессионального развития все участники получат сертификат Министерства образования и науки Украины и Британского Совета.

К слову, недавно правительство утвердило государственный стандарт базового среднего образования. Документ создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года. Больше об этом – читайте здесь.